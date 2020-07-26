Виртуальные серверы в Германии

Почему именно в Германии? Германия - это центр Европы. Инфраструктура для интернета здесь отлично налажена и обеспечивает множеству сайтов и сервисов надёжную и стабильную работу. В Германии размещено большое количество дата-центров разного уровня и наша инфраструктура находится в одном из лучших таких дата-центров сертифицированном на уровне Tier-III (подробнее о дата-центре).
ROBOVPS предлагает быстрые виртуальные и выделенные серверы на SSD накопителях во Франкфурте на Майне, в центре Германии. Благодаря удачному размещению и нашей отличной инфраструктуре сайты и сервисы всегда доступны для всего мира на высокой скорости. Вы можете проверить скорость и доступность наших услуг с вашего месторасположения воспользовавшись нашим Looking glass.
На наши VPS серверы можно заказать до 16 дополнительных IPv4 адресов и неограниченное количество IPv6 адресов. Если нужно управлять своими сайтами, мы можем предложить широкий выбор контрольных панелей: ISPmanager, DirectAdmin, cPanel и т.п.
Выбирая нас вы получаете отличное обслуживание и услуги в которых не разочаруетесь со временем.
Арендовать VPS сервер несложно: кликните на кнопку "Купить" у подходящего тарифа и укажите ваши регистрационные данные: емайл и пароль.
Аккаунт будет моментально активирован и на почтовый ящик придёт письмо с доступом к личному кабинету. После этого останется верифицировать номер мобильного телефона по SMS, выбрать подходящий метод оплаты и оплатить заказ. Заказ будет активирован и, в течение 5-15 минут, придёт новое письмо в котором будут приведены все данные для доступа на сервер.
В случае каких-либо затруднений, пожалуйста, обращайтесь к онлайн консультанту за помощью.