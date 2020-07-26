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Виртуальные серверы в Германии


Почему именно в Германии? Германия - это центр Европы. Инфраструктура для интернета здесь отлично налажена и обеспечивает множеству сайтов и сервисов надёжную и стабильную работу. В Германии размещено большое количество дата-центров разного уровня и наша инфраструктура находится в одном из лучших таких дата-центров сертифицированном на уровне Tier-III (подробнее о дата-центре).

ROBOVPS предлагает быстрые виртуальные и выделенные серверы на SSD накопителях во Франкфурте на Майне, в центре Германии. Благодаря удачному размещению и нашей отличной инфраструктуре сайты и сервисы всегда доступны для всего мира на высокой скорости. Вы можете проверить скорость и доступность наших услуг с вашего месторасположения воспользовавшись нашим Looking glass.

На наши VPS серверы можно заказать до 16 дополнительных IPv4 адресов и неограниченное количество IPv6 адресов. Если нужно управлять своими сайтами, мы можем предложить широкий выбор контрольных панелей: ISPmanager, DirectAdmin, cPanel и т.п.

Выбирая нас вы получаете отличное обслуживание и услуги в которых не разочаруетесь со временем.

Тарифы виртуальных серверов

R7
149 /мес.
  • 5 Гб места
  • 512 Мб RAM
  • 1 виртуальное ядро
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R8
249 /мес.
  • 10 Гб места
  • 1 Гб RAM
  • 1 виртуальное ядро
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R9
299 /мес.
  • 20 Гб места
  • 2 Гб RAM
  • 2 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R10
399 /мес.
  • 25 Гб места
  • 4 Гб RAM
  • 3 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R10 Storage
599 /мес.
  • 50 Гб места
  • 4 Гб RAM
  • 3 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R11
999 /мес.
  • 50 Гб места
  • 8 Гб RAM
  • 4 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R11 Storage
1499 /мес.
  • 100 Гб места
  • 8 Гб RAM
  • 4 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R12
1999 /мес.
  • 100 Гб места
  • 16Гб RAM
  • 4 виртуальных ядра
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включен
  • Поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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R13
2499 /мес.
  • 200 Гб места
  • 16 Гб RAM
  • 8 виртуальных ядер
  • 1 IPv4 и 1 IPv6 адрес включены
  • Бесплатная поддержка 24х7
  • Безлимитный трафик
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Дополнительные опции
90 /мес.
Один дополнительный IPv4 адрес
1 /мес.
Один дополнительный IPv6 адрес
299 /мес.
ISPmanager 5 Lite
150 /мес.
DirectAdmin

Операционные системы
Fedora 32

Fedora 32

CentOS 6 / 7

CentOS 6 / 7 / 8

Debian 8 / 9 / 10

Debian 9 / 10

Ubuntu 16 / 18

Ubuntu 16 / 18 / 20

FreeBSD 11 / 12

FreeBSD 11 / 12

Windows 2012/2016/2019

Windows 2012 / 2016 /2019

ISO image

ISO образ

Заказ

Арендовать VPS сервер несложно: кликните на кнопку "Купить" у подходящего тарифа и укажите ваши регистрационные данные: емайл и пароль.

Аккаунт будет моментально активирован и на почтовый ящик придёт письмо с доступом к личному кабинету. После этого останется верифицировать номер мобильного телефона по SMS, выбрать подходящий метод оплаты и оплатить заказ. Заказ будет активирован и, в течение 5-15 минут, придёт новое письмо в котором будут приведены все данные для доступа на сервер.

В случае каких-либо затруднений, пожалуйста, обращайтесь к онлайн консультанту за помощью.

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26.07.2020: Выделенные серверы теперь и с IPMI10.06.2020: Новые разделы сайта09.04.2020: Подключена Система быстрых платежей

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АКЦИИ
Регистрация доменов .ru, .рф по 199₽!Windows Server для VPS - первые 60 дней бесплатно!
СПРАВКА
Что такое VPS сервер и зачем он нужен? Что такое выделенный сервер?VPS для WindowsВыделенные серверы WindowsVPS для DjangoVPS для OpenVPNVPS для Крыма в Германии c OpenVPN
КОМПАНИЯ
О нас Отзывы клиентов
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