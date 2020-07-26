Виртуальные серверы в Германии

Почему именно в Германии? Германия - это центр Европы. Инфраструктура для интернета здесь отлично налажена и обеспечивает множеству сайтов и сервисов надёжную и стабильную работу. В Германии размещено большое количество дата-центров разного уровня и наша инфраструктура находится в одном из лучших таких дата-центров сертифицированном на уровне Tier-III (подробнее о дата-центре).

ROBOVPS предлагает быстрые виртуальные и выделенные серверы на SSD накопителях во Франкфурте на Майне, в центре Германии. Благодаря удачному размещению и нашей отличной инфраструктуре сайты и сервисы всегда доступны для всего мира на высокой скорости. Вы можете проверить скорость и доступность наших услуг с вашего месторасположения воспользовавшись нашим Looking glass.

На наши VPS серверы можно заказать до 16 дополнительных IPv4 адресов и неограниченное количество IPv6 адресов. Если нужно управлять своими сайтами, мы можем предложить широкий выбор контрольных панелей: ISPmanager, DirectAdmin, cPanel и т.п.

Выбирая нас вы получаете отличное обслуживание и услуги в которых не разочаруетесь со временем.